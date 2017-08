Minder koeien in de verkoop of naar de slacht

Tientallen boeren hoeven voorlopig geen koeien te verkopen of te slachten, om zo iets te doen aan het mestoverschot. Dat heeft de rechter woensdag in Den Haag bepaald. Het gaat om boeren die veel hebben geïnvesteerd in het bedrijf.

In mei werd ook al een aantal boeren vrijgesteld door de rechter. Staatssecretaris Martijn van Dam heeft hoger beroep aangetekend tegen die uitspraak. Op 18 september buigt de rechter zich over de kwestie. Volgens Europese regels produceert Nederland te veel mest, daarom moeten er minder koeien komen.