''Welzijn van dieren in Friese gemeenten in kaart brengen''

Friese gemeenten kunnen binnenkort een brief van de Partij voor de Dieren in de brievenbus verwachten. In de brief vraagt de partij hoe het staat met het welzijn van dieren in de gemeenten. Volgens de partij zijn er ongeveer tien miljoen dieren in onze provincie, maar heeft geen enkele gemeente duidelijke regels hoe om te gaan met hun welzijn. Gemeenten zouden bovendien niet weten hoe ze bij calamiteiten moeten optreden.

De Partij voor de Dieren vraagt de gemeenten om de lijst met vragen voor 15 september terug te sturen. De uitkomsten worden gebruikt om met gemeenten in gesprek te gaan en te wijzen op de regelgeving op het gebied van dierenwelzijn.