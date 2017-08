Dorpscafé Wergea failliet

De Leeuwarder rechtbank heeft café 's Lands Welvaren in Wergea woensdag failliet verklaard. Het café was afgelopen zondag voor de laatste keer open. Voorzitter Teake Kloosterman van Plaatselijk Belang Wergea noemt het 'heel jammer' dat het beeldbepalende café in het centrum van het dorp failliet is. 's Lands Welvaren is het enige café in het dorp en werd ook door verschillende verenigingen gebruikt voor activiteiten. Verscheidene kaartclubs, de dartclub, de biljartclub en de toneelvereniging moeten nu op zoek naar een andere locatie. De pizzeria die in hetzelfde gebouw zit, valt buiten het faillissement en is gewoon open. Het café zelf is al voor een groot deel leeggehaald.

Plaatselijk Belang wist dat het financieel niet zo goed ging met het café en had al een paar keer een overleg met de kroegbaas om te bekijken of het dorp ook zou kunnen helpen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een dorpskafee met een aparte stichting. Plaatselijk Belang was ook al bezig met een onderzoek naar die mogelijkheid.

Het faillissement heeft die plannen doorkruist. Kroegbaas Jaap Wesselius van Wergea is op dit moment niet bereikbaar voor commentaar. Hetzelfde geldt voor curator Brian van der Togt uit Drachten.