Monitoringsfuik moet vispopulatie in kaart brengen

Er moet een zogenaamde monitoringsfuik in het oosten van de Waddenzee komen. Met die fuik willen het Programma naar een rijke Waddenzee en de Waddenvereniging de populatie vis in zee in kaart brengen. De fuik moet in de buurt van het Lauwersmeer komen en een toeristische trekpleister worden.

Bij Texel en Terschelling zijn al van deze fuiken. Uit onderzoek met deze fuiken blijkt dat de visstand langzaam terugloopt. Dat komt door de visserij, het warmer worden van de Waddenzee en predatoren zoals de zeehond.