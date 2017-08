Een 19-jarige jongen uit Gorinchem heeft niet lang van zijn rijbewijs kunnen genieten. Hij reed met 156 kilometer per uur over de N7 bij Sneek, waar 80 kilometer het maximum is. De politie zette de jongen aan de kant en nam zijn rijbewijs in beslag. De bestuurder had zijn rijbewijs nog maar een maand.

Een 33-jarige inwoner van de gemeente Het Bildt raakte in Leeuwarden zijn rijbewijs kwijt. De man reed met 161 kilometer per uur over de Harlingerstraatweg, waar 80 kilometer per uur is toegestaan.