Tweede vuilwaterstation Marrekrite wordt geopend

Recreatieschip Marrekrite opent woensdag zijn tweede drijvende duurzame vuilwaterstation. Het zogenaamde 'It Húske' ligt bij de Sont aan de vaarweg tussen Workum en De Fluezen. Recreatievaarders kunnen aanleggen bij het station om hun vuilwatertank te legen.

Sinds het voorjaar ligt er ook een vuilwaterstation in de Noarder Alde Wei. Toeristen hoeven niet meer naar een jachthaven om hun tank te legen, bovendien is het gratis. De stations zijn zelfvoorzienend. Ze hebben zonnepanelen op het dak en het water wordt ecologisch gezuiverd en schoon teruggestort in het water.

Het waterschap wil in de toekomst nog tien van deze stations plaatsen om zo te zorgen voor schoon zwem- en vaarwater. De nieuwe stations worden mogelijk voorzien van wifi, een douche en een toilet. Het is verboden om water te lozen op open water, toch gebeurt dat nog geregeld.