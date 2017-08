Liveblog: blijf hier op de hoogte van de Freule

Voor de kaatsjongens staat woensdag in Wommels de belangrijkste partij van het jaar op het programma: de 115e Freule. Vorig jaar ging de titel naar Menaam. In totaal strijden woensdag 53 parturen voor de titels. Een paar dagen geleden werd er al geloot, enkele favorieten nemen het in de eerste omloop al tegen elkaar op. Omrop Fryslân doet de hele dag door verslag van de Freule met een liveblog en uitslagen van alle partijen op internet en de Omrop-app, en flitsen op de radio.

