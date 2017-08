Thirza Hoekstra van Rotstergaast doet deze week mee aan het WK master synchroonzwemmen in Boedapest, Hongarije. Er zitten twee bijzondere aspecten aan: ze is 40 jaar oud en het is de eerste keer dat mannen meedoen aan het WK. Thirza zwemt woensdagmiddag samen met Fokko.

Op het Nederlands kampioenschap pakten Thirza en Fokko de titel.