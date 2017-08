FrieslandCampina begint met gentechvrije melk

FrieslandCampina zal met bijna 200 boeren in het noorden en zuiden van het land gentechvrije melk en kaas produceren. De zuivel wordt geproduceerd voor de Duitse markt waar al jaren veel vraag naar gentechvrij voedsel is. Om aan de eisen te voldoen moeten koeien onder andere gentechvrij voer krijgen.

In de fabriek in Workum zal de productie plaatsvinden. De melk wordt apart verwerkt. De omschakeling duurt drie maanden, daarna kan het keurmerk gentechvrij (VGO) worden gegeven. Boeren die meedoen aan de proef krijgen een extra vergoeding.