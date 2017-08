BFVW wil dat leden Moarns Ier wel doorgaan met nazorg

De Bond Friese Vogelwachten roept de leden van eierzoekersclub Moarns Ier op om niet op te houden met de nazorg. Moarns Ier houdt na 125 jaar op te bestaan omdat het eierzoeken verboden is en het er niet op lijkt dat het in de toekomst wel weer mag.

BFVW-voorzitter Rendert Algra vindt het heel jammer. Mogelijk gaat het ten koste van de nazorg. Het aantal nazorgers is in drie jaar tijd met meer dan duizend afgenomen. Toch is Algra niet pessimistisch over het eierrapen, al is een daling van 20 procent nazorgers wel zorgelijk. De trend dat er steeds meer biodiversiteit, meer variatie aan planten en kruiden, in de weilanden komt, is een gunstige ontwikkeling voor de weidevogels, zegt Algra.