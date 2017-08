Sherida Spitse gehuldigd in geboorteplaats Sneek

Oranje-aanvoerster Sherida Spitse is dinsdagavond in haar geboorteplaats Sneek gehuldigd. Enkele honderden mensen kwamen af op het feest dat in de stromende regen plaatsvond.

Burgemeester Hayo Apotheker zette de Oranjeleeuwin in het zonnetje. Sherida bedankte de fans voor de huldiging en voor de steun bij de wedstrijden. Ook werkte het weer niet echt mee, de sfeer was er niet minder om en Sherida was nog niet helemaal uitgefeest. Maar na deze huldiging is ze wel toe aan rust. Sherida wil bij haar vrouw zijn en bij haar zoontje die nog geen vier maanden oud is.