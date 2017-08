Grote politie-inzet voor drenkelinge in Sneek

In Sneek is dinsdagavond een vrouw te water geraakt in de Van Schouwenburgstraat. Om snel ter plekke te zijn, moest de politie met hoge snelheid door de Houkesleat varen.

De vrouw is door de politie weer op de wal geholpen. Hoe ze in het water is geraakt, is niet bekend. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer die ook onderweg was naar de drenkelinge kon terug naar de kazerne. De politie is vervolgens met gepaste snelheid weer teruggevaren door de Houkesleat. Ze bieden op Twitter excuses aan voor de overlast door het snelle varen.