Woningbouw Noardburgum mag doorgaan van Raad van State

De bouw van een huis aan het Tsjerkepaed in Noardburgum kan voorlopig doorgaan. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State in een zaak die was aangespannen door een buurman. Deze man wilde zijn vrije uitzicht over de weilanden niet kwijt. Bovendien zou het karakter van het heidedorp worden aangetast als er een nieuwe woning bij zou komen aan het Tsjerkepaed. De locatie is een van de laatste plekken die nog open zijn. Eerder deze maand vroeg de buurman om schorsing van het bestemmingsplan.

De Raad van State is van mening dat het gaat om een zogenaamde 'inbreidingslocatie' die wel mag worden opgevuld met huis. De gemeente Tytsjerksteradiel was eerst ook tegen, maar toen het plan voor het huis iets werd aangepast ging de gemeente toch overstag.

Later dit jaar volgt er nog een bodemprocedure over het bestemmingsplan.