Nominatie voor zandsculptuur als tijdelijk grafmonument

Het idee van Alec Messchaert voor een zandmonument op een graf is genomineerd voor de Yarden Afscheidsprijs 2017. Een zandmonument is een zandsculptuur dat dient als tijdelijk grafmonument. Messchaert is van de organisatie van het zandsculpturenfestival dat vaak in Sneek plaatsvindt.

'Een zandmonument biedt meteen na een begrafenis een mooie en zeer persoonlijke oplossing tot aan de plaatsing van de definitieve grafsteen', zegt Messchaert. Zo kunnen nabestaanden langer nadenken over de goede grafsteen of de tijd nemen voor financiële zaken en voor andere zaken.

Een zandmonument kan enkele maanden tot meer dan een jaar blijven staan. Bijna alles kan van zand worden gemaakt, bijvoorbeeld een sport, een favoriet dier of een clublogo.

Stemmen kan tot en met 31 augustus op de webside van Yarden.