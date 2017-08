De A32 tussen Heerenveen en Steenwijk is dinsdagmiddag korte tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Op de weg was een auto gaan tollen. Hij kwam met de voorkant tegen de rijrichting in tot stilstand. Naar alle waarschijnlijkheid is het ongeval gebeurd tijdens het invoegen.

Een persoon moest worden behandeld door ambulancepersoneel en kon daarna weer zijn of haar weg vervolgen. De rechter rijstrook werd al vrij snel weer vrijgegeven.