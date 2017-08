Sjuery wiist protesten ôf, wedstriid Earnewâld jildich

De jury heeft de protesten van de schippers van Leeuwarden en Drachten niet toegekend. Dat betekent dat de wedstrijd van dinsdag gewoon geldig is.

De schippers baseerden het protest op hetzelfde artikel in het regelement waar maandag bij De Veenhoop ook al gedoe over was. Daar staat in dat laveren in nauw vaarwater zoveel mogelijk dient te worden vermeden. De markeringsboeien waar de schepen niet achter mogen komen

Se baseare it protest op itselde artikel yn it reglemint dêr't moandei by De Feanhoop ek al gedoch oer wie. Dêr stiet yn dat lavearjen yn smel farwetter safolle mooglik mijd wurde moat. En dat de markearingsboeien waar de schepen niet achter mogen komen oordeelkundig dienen te worden neergelegd.

Aanvaring

De skûtsjes van Drachten en Leeuwarden belandden bij de wedstrijd op het smalle water van Earnewâld midden tussen de boten van het publiek. Volgens de schippers was er onvoldoende ruimte om te draaien.

De Veenhoop

Het is nog steed niet duidelijk of de wedstrijd van maandag, op De Veenhoop, wel geldig is voor het klassement. Eerder zei de jury dat die wedstrijd afgekeurd moest worden, maar later bleek dat het bestuur daar over gaat. Het bestuur heeft twee dagen de tijd om een besluit te nemen.