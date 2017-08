Drenkeling blijkt handschoen te zijn

De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag massaal uitgerukt na een melding over een drenkeling in het water tussen Burdaard en Dokkum. Twee jongens zagen bij de Kalkhuizerbrug over de Ee een hand in het water en belden het noodnummer 112

Een duikteam uit Leeuwarden, twee tankautospuiten - van de brandweer Ferwert en Hallum-, een reddingsteam uit Burgum, een ambulance en meerdere politie-eenheden werden opgeroepen.

Toen de hulpdiensten ter plekke aankwamen, bleek dat het om een handschoen ging die in het water op een hand leek. Daarop konden de andere hulpdiensten op hun post blijven.