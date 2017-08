Oude intakte waterput aangetroffen in voortuin Boazum

Een bijzondere vondst in de tuin van Frans Roorda uit Boazum. Daar is aan de Suderdyk een oude waterput onder de grond aangetroffen. De put, die in goede staat is, zou zijn gebruikt om de zuivel in de melkkelder te koelen. Roorda's dochter Ilse belde hem twee weken geleden op dat er een gat bij hen in de grond zat. Roorda kwam snel thuis. "We duwden er een stok in en kwamen al snel op vijf meter diepte. We hebben toen van de buurman een kraantje geleend en de afgelopen weken ben ik aan het graven geweest," vertelt Roorda.

18e eeuw

Dinsdag nodigde hij amateurarcheologen Robbert Velt en Abraham Bus uit om zijn vondst te bekijken. "Dit is natuurlijk heel bijzonder. We zijn nu druk bezig om de modder te zeven en hopen dan vondsten te doen die ook meer kunnen vertellen over hoe oud de put is. Dat kunnen we nu nog niet met zekerheid zeggen, maar we vermoeden dat het om een 18e eeuwse put gaat."

Wensput

Roorda hoopt nog op een mooie vondst in de put of in de modder die hij naar boven haalt. Een aantal jaren geleden vond hij een oude munt van 1573 uit Kampen in zijn tuin. "Het is natuurlijk zonde om deze mooie put af te dekken met een betonplaat. Het mooiste zou zijn als we er nog een muurtje van twee meter bovenop bouwen. En dan moeten we er maar een mooie wensput van maken. De wensput van Boazum," lacht Roorda.