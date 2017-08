Veertig laptops gestolen bij bedrijf voor klantencontacten

Uit het kantoor van Klant Contact Services (KCS) aan de Lange Marktstraat in Leeuwarden zijn 40 van de 65 laptops gestolen. De diefstal is een grote strop voor het bedrijf, want voor alle werkzaamheden is het gebruik van de computer een vereiste.

De laptops zaten vast. Ze waren door inbrekers losgeknipt en meegenomen. In aller ijl moest een noodvoorziening worden geregeld, vertelt directeur Diederik Renne. Zijn bedrijf KCS doet alle klantcontacten voor zorgverzekeraar Zilveren Kruis. En zonder laptops kunnen de medewerkers niets beginnen.

De dieven moeten hebben toegeslagen tussen maandagavond kwart over negen en dinsdagmorgen tien voor acht. De politie is bezig met een onderzoek en roept getuigen op zich te melden.