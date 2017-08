UPDATE: Akkrum wint met afstand drijfpartij bij Earnewâld

Het skûtsje van Akkrum heeft de derde wedstrijd van de SKS gewonnen. De Akkrumers hadden het eerste startnummer geloot bij Earnewâld, en daardoor konden ze vrij zeilen. Schipper Pieter Meeter is blij met de overwinning. "Honderd punten!"

"We waren meteen goed weg uit de start, en toen dacht ik al: 'het is vandaag Akkrum-dag!' De grote mannen zaten wat achterin, nou, dat kon voor ons geen kwaad!"

Protest tegen wedstrijdcommissie

Of deze wedstrijd wel meetelt voor het klassement, daar moet de jury het nog over hebben. Er lopen twee protesten tegen de wedstrijdcommissie. Een van Drachten, en een van Leeuwarden. Volgens de schippers was er in de Folkertsleat onvoldoende ruimte om te draaien. De skûtsjes van Drachten en Leeuwarden belandden tussen de boten van toeschouwers.

Het is ook nog niet duidelijk of de wedstrijd van maandag vel geldig is voor het klassement. Eerder zei de jury dat de wedstrijd moest worden afgekeurd, maar het bestuur van de SKS blijkt daar over te gaan. Binnen twee dagen moet er een besluit over genomen worden.

Code geel

De wedstrijd was om kwart over drie al afgelopen. Een uur eerder dan normal, omdat er slecht weer voorspeld werd. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor bijna het hele land.

Hieronder de uitslag:

1. Akkrum

2. Lemmer

3. de Súdwesthoeke

4. Grou

5. Earnewâld

6. Hearrenfean

7. Huzum

8. de Heale Moanne

9. Snits

10. Woudsend

11. Langweer

12. Leeuwarden

13. Drachten

Alles over het skûtsjesilen, zoals de livestream, uitslagen, en de skûtsjepool, is te vinden op onze speciale website: omropfryslan.nl/skutsjesilen. Dit alles is ook op de omropapp te vinden. Update dan wel eerst de app via playstore of appstore.