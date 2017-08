Optimistische Friezinne op Madeira "baalt er stevig van"

Duizenden vakantiegangers zitten vast op het Portugese eiland Madeira. Vliegtuigen kunnen daar niet opstijgen vanwege de harde wind. Meer dan 100 Nederlandse toeristen zouden zijn getroffen, en daar zitten ook Friezen bij.

Vier dagen vast

Rimmy Thijsma bijvoorbeeld, uit Wergea. Ze zou eigenlijk zaterdag al vliegen, maar dat lukte niet. Een vliegtuig dat speciaal was ingezet om de gestrande reizigers op te halen, heeft volgens reisorganisatie TUI maandagavond drie keer tevergeefs geprobeerd te landen.

"Het duurt wel lang," zegt Thijsma, "we hebben de luchthaven nu wel gezien. We hadden 14 dagen vakantie gepland, maar dat worden er nu wat meer," zegt ze. "Dan kun je wel de hele tijd bij zo'n baliejuf gaan staan, maar zij kan er ook niets aan doen..."

"Ze gingen bijna op de vuist"

Thijsma houdt de moed er in. Al is dat niet altijd even gemakkelijk. "Ik klink nu wel optimistisch, maar wij balen er natuurlijk stevig van. Gister bijvoorbeeld, toen waren er hier een paar, die gingen bijna met elkaar op de vuist!"

Dinsdagmiddag gaat de Friezinne met andere gestrande reizigers op een veerboot naar een ander eliand. Daarvandaan kunnen vliegtuigen wel opstijgen.