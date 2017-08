VIDEO: Skûtsjes varen het publiek in bij zeilwedstrijd

De skûtsjes van Leeuwarden en Drachten zijn bij de wedstrijd bij Earnewâld recht het publiek ingezeild. Doordat er maar weinig wind staat, zijn de schepen niet goed te besturen. Daar is snelheid voor nodig.

Bij het Leeuwarder skûtsje hangt een protestvlag in het want. "Vast tegen de wedstrijdorganisatie," zegt verslaggever Freark Wijma. "Met goed fatsoen is hier niet te zeilen."

Alles over het skûtsjesilen, zoals de livestream, uitslagen en de skûtsjepool is te vinden op onze speciale website: omropfryslan.nl/skutsjesilen. Dit alles is ook op de Omrop-app te vinden. Update dan wel eerst de app via playstore of appstore.