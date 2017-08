Bouwboeren halen veel van het land

De oogst van graan ligt dit jaar wel een week voor op schema. Op dit moment is ongeveer de helft van het land gehaald. De Friese bouwboeren en groothandels hebben het er heel druk mee. Ze proberen nog zoveel mogelijk graan van het land te krijgen, voordat er weer een wisselvallige periode komt.

De stemming is positief: de opbrengst is 15 procent hoger dan afgelopen jaar, ook al hadden we een droog voorjaar. De prijzen blijven tot nu toe wel achter. Een opbrengst van 200 euro per ton is rendabel, maar de prijzen op de wereldmarkt liggen daar op dit moment nog ongeveer 40 euro onder, zegt Jelte Pars van graanhandel Pars in St.-Jacobiparochie. Volgens Pars wordt dit redelijk gecompenseerd door de hogere opbrengst. Het graan dat in Fryslân verbouwd wordt, wordt voor het grootste gedeelte verwerkt tot veevoer, bijvoorbeeld voor slachtkuikens

In juli viel er veel regen. Daardoor is het graan op veel plaatsen grijs en zwart gekleurd, maar de aantasting door schimmels is verrassend klein en het graan is goed van het land te krijgen, zegt Pars.