Topdrukte in kattenhotel Bitgummole

"Voor de katten moet het altijd een speciale dag zijn", zegt Ineke van der Wal van kattenhotel In-Ro in Bitgummole. Dinsdag is het wereld kattendag, maar daar merken de 44 bewoners van het hotel niets van. Nu met de bouwvak is het topdrukte, maar ook daar merk je weinig van.

Ja, er zijn veel katten, maar alle ruimten worden goed schoongehouden, de katten kunnen naar een buitenhok en hebben genoeg ruimte. Het hotel moet de beestjes een huiskamergevoel geven. Dat betekent bijvoorbeeld dat er muziek wordt gedraaid zodat 'de mens' ook altijd op de achtergrond te horen is. Sommige moeten even wennen, maar daarna is het klaar. De eigenaren van de katten komen uit heel Fryslân.