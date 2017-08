Afgekeurde skûtsjewedstrijd mogelijk toch niet afgekeurd

De mogelijkheid bestaat dat de skûtsjezeilwedstrijd bij De Veenhoop toch meetelt voor het kampioenschap van de SKS. De jury, die maandag nog zei dat de wedstrijd ongeldig verklaard moest worden, blijkt daar niet over te gaan. Het SKS-bestuur moet er een besluit over nemen. Daar heeft ze twee dagen de tijd voor, meldt de SKS.

Protest

Vier skûtsjes protesteerden tegen de wedstrijdcommissie, omdat ze de start niet eerlijk vonden. Er zou niet genoeg ruimte zijn geweest in het Grietmansrak. De jury gaf de schippers gelijk.

De schippers van Langweer, de Súdwesthoeke, Woudsend en Heerenveen hadden protest ingediend. Dat deden ze op grond van een artikel waar in staat dat als de mogelijkheid er is om op ruim water te zeilen, dat er dan niet voor smal vaarwater moet worden gekozen. Het Grietmansrak is smal.

Diskwalificatie

De diskwalificatie van Joure staat niet ter discussie. Schippers en bemanningen scharen zich achter het bestuur, zegt schipper Douwe Visser van Sneek bij het palaver in Earnewâld. Daar wordt om 14:00 uur het 10-minutenschot gegeven voor de derde wedstrijd in het SKS-kampioenschap. Daar doen nu nog 13 skûtsjes aan mee.

