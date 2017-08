Op 30 september komt er een eind aan de oudste eierzoekclub van Friesland, Moarns Ier, Na 125 jaar heft de club zichzelf op. Het heeft geen zin om door te gaan, omdat er geen tekens zijn dat het zoeken weer wordt toegestaan, zegt Moarns Ier.

Voorzitter Sybren Jansma zegt dat een Friese traditie de nek is omgedraaid. Op zaterdag 30 september staat Moarns Ier stil bij de geschiedenis. Dan is ook de allerlaatste ledenvergadering in Reduzum.