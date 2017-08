Veel materiële schade bij twee ongelukken

Door een ongeluk is de N358, de Lauwersmeerweg tussen Buitenpost en Kollum, maandagmiddag afgesloten geweest. Een auto met aanhangwagen kwam in botsing met een bus. De bestuurder van de auto was de macht over het stuur kwijtgeraakt. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder van de auto en de buschauffeur van de verder lege bus onderzocht. Niemand raakte gewond.

Bij een aanrijding tussen twee auto's bij Noordwolde-Zuid was maandagmiddag veel schade. Het gebeurde op de kruising Westvierdeparten met de Nieuweweg. Door een voorrangsfout van een van de bestuurders ontstond de botsing. Niemand raakte gewond.