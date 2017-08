Sneekweek worstelt met strenge geluidsnormen

De zeven muziekpodia van de Sneekweek worstelen met de strenge geluidsnormen van de gemeente Súdwest-Fryslân. Die norm is dit jaar maximaal 85 decibel. Dat is niet veel, want als er veel publiek is, dan produceren de mensen meer lawaai als de band. Afgelopen zaterdag is daarom ook al een band gestopt met spelen. De dinsdagavond - de avond voor hardzeildag - is traditioneel een belangrijke stappersavond in de Sneekweek. Volgens muziekprogrammeur Jan van Omme van de Sneekweek zal het veel creativiteit vragen van alle betrokkenen om met muziek op halve kracht er een mooi feest van te maken. Het anders opstellen van geluidsboxen en het plaatsen van extra boxen is een van de mogelijkheden om de muziek ook met minder decibellen toch goed te laten klinken.

Over de grens van 85 decibel heen gaan is niet zonder risico, want de gemeente Súdwest-Fryslân heeft decibelmeters geplaatst bij alle podia en meet permanent hoeveel geluid wordt geproduceerd. Van Omme wil het decibelbelied na de Sneekweek graag met de gemeente evalueren, want volgens hem is de norm van 85 decibel te laag. Als er een paar duizend mensen zijn, dan produceren die al 92 decibel. Dan wordt het voor een band of een DJ die maar 85 decibel mag maken erg moeilijk om al die mensen te bereiken.