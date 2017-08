Geen professionele promotie meer van Turfroute

Een aparte situatie bij stichting De Nije Kompanjons in Gorredijk. Terwijl de toeristische Turfroute tussen Drenthe en Fryslân momenteel wordt uitgediept tot 1.30 meter, is het stichtingsbestuur ondertussen ook bezig om hun handen af te trekken van de promotie van diezelfde Turfroute. Dit jaar hoeven bootjevaarders voor het eerst geen bruggengeld meer te betalen, maar dat betekent ook dat de stichting veel minder inkomsten krijt.

De provincie wilde dat gat in de begroting de komende drie jaar compenseren met 6.000 euro per jaar, terwijl de stichting nu met 10.000 euro al niet uitkomst. Volgens voorzitter Jantienus Have is dat veel te weinig om de Turfroute professioneel te promoten. De zuidoosthoek van Fryslân zou volgens hem veel te weinig aandacht krijgen van onder andere Merk Fryslân, de toeristische marketingorganisastie van de provincie. "Er zit geen beweging in, er komt geen geld vrij. Ook Merk Fryslân is nooit op ons schrijven ingegaan. Wij zijn vrijwilligers die niet zonder geld een professionele marketingcampagne kunnen neerzetten, daarom houden wij er na volgend jaar echt mee op."

Meer boten

Positief is dat het stichtingsbestuur wel het aantal bootjevaarders ziet groeien. "Vorig jaar hebben zo'n 1.300 boten gebruik gemaakt van deze route, dit jaar hopen wij op 1.500 boten. Het is ook niet zo dat wij nu alles hebben opgegeven. We blijven ons best nog wel doen dit jaar, maar we weten nog niet hoe het volgend jaar komt. Wij hopen binnenkort met Toeristisch Netwerk de Friese Wouden om tafel te kunnen om de toekomst van de Turfrûte te bespreken."