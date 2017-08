Google Translate tussen het Fries en Engels verbeterd

De Google vertalingen tussen het Engels en het Fries zijn volgens Google zelf stukken beter geworden. Maandag is er een verbeterde versie geïntroduceerd die mogelijk is gemaakt door zogenaamde 'machine learning'. Daarbij leren computers beter te vertalen door veel menselijke vertalingen te bestuderen. In april is er ook al zo'n verbetering doorgevoerd voor vertalingen tussen het Engels en het Nederlands. Een en ander betekent ook dat niet ieder woord meer apart vertaald hoeft te worden, maar hele zinnen tegelijk.

Google Translate is sinds februari vorig jaar beschikbaar voor het Fries. In veel andere talen is het ook mogelijk om een zin voor te laten lezen. Het is ook heel goed mogelijk dat zoiets straks ook in het Fries kan, zegt woordvoerder Cindy Penders fan Google Benelux.