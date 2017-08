Man uit Wijnjewoude krijgt geen schadeclaim van 1 miljard

Een inwoner van Wijnjewoude hoeft niet te rekenen op een schadevergoeding van 1 miljard euro van zijn buren. De rechter heeft de claim maandag van tafel geveegd. De man zou door zijn buren zijn mishandeld. Die zeggen echter dat er maar een klap is gevallen en de officier van justitie en de rechter gingen daar in mee. De buren zijn wel veroordeeld, maar krijgen geen straf.

Hun verhaal is dat de man steeds om dingen van niks de politie of de gemeente belt. Een getuige zegt dat de man ruzie heeft met alle buren. De rechter heeft de schadeclaim met opzet afgewezen. Vaak wordt zo'n claim niet ontvankelijk verklaard en kan een indiener nog naar de burgerlijke rechter om de schade te verhalen, maar door de afwijzing is dat niet meer mogelijk.