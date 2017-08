SKS-skûtsjesilen op De Veenhoop ongeldig verklaard

De tweede wedstrijd van het SKS-skûtsjesilen op De Veenhoop is achteraf ongeldig verklaard. Dat heeft de wedstrijdcommissie maandagavond besloten. Vier schippers hadden een protest ingediend tegen de commissie, omdat ze de start niet eerlijk vonden. Er zou niet genoeg ruimte zijn geweest in het Grytmansrak. Daar moesten alle skûtsjes voor de wind wegzeilen. Het was een chaos. De schippers van Langweer, de Zuidwesthoek, Woudsend en Heerenveen hebben protest ingediend. Dat gebeurde op grond van een artikel waarin staat dat wanneer er de mogelijkheid is om op ruim water te zeilen dat dan niet gekozen moet worden voor smaller water, zoals maandag het geval was bij het Grytmansrak.

Het is nog onduidelijk of de wedstrijd wordt ingehaald, maar volgens verslaggever Geartsje de Vries gebeurt dat meestal niet . "En dat is fansels hiel sneu foar Earnewâld", beslút se.