Joure definitief uitgesloten van verdere deelname aan SKS

De SKS heeft het skûtsje van Joure definitief uitgesloten van verdere deelname aan het kampioenschap van 2017. Dat betekent dat de SKS de rest van het jaar met 13 in plaats 14 skûtsjes zeilt. Het is voor het eerst dat er een skûtsje wordt gediskwalificeerd, terwijl de wedstrijden nog bezig zijn.

De SKS stelt dat het skûtsje niet aan de originaliteitsregels voldoet. De organisatie had Joure maandagochtend nog de kans gegeven om het beslag aan te passen, maar daar hebben ze niet voor gekozen.

Schipper Dirk Jan Reijenga was emotioneel na afloop van de wedstrijd, al had de SKS de diskwalificatie nog niet officieel bekend gemaakt. "Dit zou wel eens de laatste geweest kunnen zijn. Die kans is wel heel groot. We proberen de kop omhoog te houden, maar het is gewoon een hele vervelende situatie. De oplossing kan blijkbaar niet in deze veertien dagen worden gevonden."

"Wij gaan niet mee in de spelletjes," zegt voorzitter René Nagelhout van de SKS. "Wij zijn heel duidelijk geweest dat we dit niet accepteren. Er is heel veel overleg geweest met Joure, maar ze hebben pas op het laatst aangegeven wat ze van plan waren. Het is een vooropgezet plan van hen, om het zo te doen."

"Het voelt niet goed, maar wij volgen de formele weg. De commissie Amels heeft vastgesteld dat Joure met een afgekeurd beslag heeft gezeild. Dat heb ik Dirk Jan verteld. 'Duidelijk,' zei hij. Meer niet."