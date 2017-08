Earnewâld wint met overmacht op De Veenhoop

Het skûtsje van Earnewâld heeft maandag de tweede wedstrijd van de SKS op De Veenhoop gewonnen. Schipper Gerhard Pietersma was met de Twee Gebroeders als eerste weer terug in het Grytmansrak.

Protest

De wedstrijd begon ruim een half uur later dan de bedoeling was, omdat de skûtsjes van Langweer en de Súdwesthoeke een protest hadden ingediend tegen de wedstrijdleiding. Ze waren het niet eens met de manier van starten.

Het is een voordewindse walstart in het Grytmansrak, en de schippers hadden het idee dat ze er er niet goed konden wegkomen. De wedstrijdleiding hat met de schippers gesproken, en gemeten, en om half drie ging de wedstrijd dan toch los.

Diskwalificatie

Het skûtsje van Joure is zonder aanpassingen van startgegaan. Daardoor kan het eigenlijk niet anders dan dat ze de rest van de wedstrijden niet meer meedoen. Volgens de SKS voldoet het beslag van het Jouster skûtsje Oeral Thús niet aan de originaliteitsregels. De SKS heeft al gezegd dat ze Joure daarvoor zullen diskwalificeren. Dat betekent dat de SKS de rest van het jaar met 13 in plaats van 14 skûtsjes zeilt.

Schipper Dirk Jan Reijenga reageerde emotioneel na afloop van de wedstrijd. "Dit kan wel eens de laatste zijn geweest. Het is natuurlijk nog niet officieel, maar de kans is wel heel groot. We proberen de kop omhoog te houden, maar dit is gewoon een hele vervelende situatie. De oplossing kan blijkbaar niet in deze 14 dagen gevonden worden."

Huizum aan kop

Schipper Johannes Meeter zorgde in de eerste route van de wedstrijd op De Veenhoop voor een kleine verrassing door met het skûtsje van Huizum als eerste om de bovenste ton heen te varen.

Huizum had het tweede startnummer geloot. De Heale Moanne was met startnummer een ook goed vertrokken. De andere skûtsjes hadden het lastig om voor de wind het Grytmansrak uit te komen. Het was een chaos.

Strijd

In de loop van de middag zakte de wind wat weg. De strijd werd er niet minder om. Heerenveen viel aan, Sneek zeilde naar voren, en Earnewâld nam bij de tweede ton de koppositie van Huizum over. Heelknap, want Earnewâld had het zesde startnummer geloot.

Huizum en Earnewâld liepen steeds verder uit, tegen vier uur hadden ze minuten voorsprong op de rest van het veld, onder aanvoering van debutant Klaas Westerdijk van De Heale Moanne. Die kon zijn positie in de kop van de wedstrijd goed vasthouden.

Drijfpartij

Doordat de wind aan het eind van de wedstrijd bijna helemaal weg was, werd het voor de schippers steeds lastiger om de gang erin te houden. In het midden van de vloot werd het een grote drijfpartij.

Finish

De schippen finishten op dezelfde plek waar ze ook waren gestart, in het Grytmansrak. Ze gingen er voor de wind uit, dus moesten de terugweg laveren. Dat was niet gemakkelijk, omdat de sloot heel smal is. De skûtsjes kruisten dicht langs het publiek.

Bij de finish van de wedstrijd lag Earnewâld ruim aan kop. Ze waren het Grytmansrak al bijna weer uit voordat de nummer twee en drie de krappe sloot invoeren.

Voor de anderen zat het venijn van de wedstrijd in de staart. In het smalle kruisrak kwame Huizum en de Halve Maan met elkaar in aanvaring. Huizum kon de laatste ton net vrijzeilen. Dat lukte Grou niet, die moesten een extra rondje draaien.

Protesten

De officiele uitslag is nog niet bekend. De protestcommissie moet eerst meerdere protesten behandelen.