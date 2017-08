Wim Dankbaar moet familie Marianne Vaatstra met rust laten

Publicist Wim Dankbaar mag geen contact meer opnemen met Maaike Terpstra, de moeder van Marianne Vaatstra. Dat heeft de rechtbank in Haarlem maandagmiddag besloten. Hij mag niet meer bij haar aan de deur komen, e-mails sturen, brieven schrijven of bellen. Doet hij dat wel, dan moet hij 20.000 euro betalen. Verder moet Dankbaar publicaties over de familie van zijn site halen en een rectificatie plaatsen.

De moeder en de broer van Marianne Vaatstra waren naar de rechter gestapt, omdat zij willen dat Dankbaar hen met rust laat. De publicist gelooft niet dat de veroordeelde Jasper S. de moordenaar is van Marianne Vaatstra. In verschillende publicaties heeft hij dat de laatste jaren beschreven.

Na een groot DNA-onderzoek is in 2013 Jasper S. uit Aldwâld veroordeeld voor de moord op Marianne Vaatstra. S. heeft toen ook een bekentenis afgelegd. Dankbaar is van mening dat een asielzoeker verantwoordelijk is voor de moord op Vaatstra en dat het DNA-materiaal is vervalst.