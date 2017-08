Foppe de Haan: "Ik ben hartstikke trots op de dames"

Foppe de Haan is hartstikke trots op zijn Oranje voetbalvrouwen, die zondagmiddag voor het eerst in de geschiedenis de Europese titel pakten. Foppe zag als assistent-trainer hoe de vrouwen vooral in de eerste helft moeite hadden met de Denen. Oranje liet te grote gaten vallen tussen de achterste linie en het middenveld waardoor Denemarken gemakkelijk kon aanvallen. Dit werd beter in de tweede helft. "Eigenlijk was het een hele leuke, spannende en goede wedstrijd," concludeerde hij.

Van een saaie finale was volgens Foppe absoluut geen sprake. "Sarina Wiegman, de bondscoach houdt van een aanvallend spel, dus ze wil naar voren," legt hij uit. "Iedere bal die wij pakten, speelden we naar voren."

Foppe stond versteld van de hype die de afgelopen weken is ontstaan rondom het EK voetbal. "Het is enorm hoeveel mensen er naar hebben gekeken en hoe het leeft. Die optocht naar het stadion ook, daar liepen maar liefst 10.000 mensen mee. Dat is heel bijzonder en dat had ik nooit gedacht.."

Volgens Foppe is het Nederlandse team in het toernooi gegroeid, en waren met name de laatste twee wedstrijden een hoogtepunt. Met de Friezinnen Sherida Spitse, Loes Geurts en Sisca Folkertsma in het team, is het voor het eerst dat Friese spelers een grote voetbaltitel mee naar huis kunnen nemen.

Zondagavond na de winst was er nog een groot feest, zo vertelt Foppe. "Het was een groot feest in het stadion, geweldig. En iedereen bleef zitten tot het eind. Niemand wilde weg. De foto's, de uitreiking en na afloop in de gang bij de kleedkamer gingen de dames - de vrouwen moet ik zeggen - aardig te keer, het was hartstikke leuk."

Foppe kijkt nu al uit naar de huldiging maandagavond in Utrecht. "Ik laat mij verrassen. Ik heb nog nooit door de grachten van Utrecht gevaren. Wel eens langs gewandeld, maar het wordt vast mooi."