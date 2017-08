Jouster skûtsje zeilt eigen koers zonder aanpassingen

Het skûtsje van Joure is maandagmiddag definitief zonder aanpassingen begonnen aan de tweede wedstrijd van de SKS. Dat betekent zo goed als zeker dat Joure na de wedstrijd wordt gediskwalificeerd en niet langer mag meedoen. De SKS had Joure eerder nog de optie gegeven om het mastbeslag aan te passen, maar daar is schipper Dirk Jan Reijenga niet op ingegaan.

Het Jouster skûtsje kreeg zondag na de wedstrijd van zaterdag al 21 strafpunten en was daarmee al zo goed als uitgeschakeld voor de titel. De zaak draait om de nieuwe zeilformule en het silhouet. Schipper Dirk Jan Reijenga van het Jouster skûtsje zegt dat hij er niet op een veilige manier aan kan voldoen. De SKS heeft constant gezegd dat er genoeg mogelijkheden zijn om te voldoen aan de nieuwe regels die eerder dit jaar zijn aangenomen.