Een Noorse F-16 heeft een voorzorgslanding gemaakt op de vliegbasis van Leeuwarden. Het toestel zou in de lucht tegen een vogel aan zijn gevlogen. Dat gebeurde maandagochtend rond elf uur.

De brandweer van de Leeuwarder vliegbasis is met meerdere wagens uitgerukt. De F-16 is veilig geland. De brandweer heeft het toestel gecontroleerd. Er was geen brand uitgebroken. Het toestel is naar een hangar op de vliegbasis gesleept om te onderzoeken of er schade is.