Atalanta meest getelde vlinder in Friesland

De Atalanta is dit jaar net als in 2016 de meest getelde vlinder in de Nederlandse tuinen. De vlinder met de zwarte vleugels met oranje strepen en witte stippen, werd afgelopen weekend door duizenden deelnemers aan de jaarlijkse tuintelling met afstand met meest gezien. Op nummer twee staat de Kleine Vos, gevolgd door de Dagpauwoog. In Friesland is de top drie van de meest getelde vlinders exact gelijk aan die in Nederland.

Siep Sinnema van de Vlinderwerkgroep Friesland is zeer te spreken over de telling dit weekend. "In Friesland werden maar liefst 6000 vlinders geteld door 341 mensen. Opvallend is dat de Kleine Vos het zo goed doet in Friesland. Die is meestal een paar weken later in het noorden dan in het zuiden van het land, maar doet het dit jaar dus geweldig goed in Friesland", zei Sinnema blij.

In totaal werden 53 verschillende vlindersoorten geteld in Nederland. "Dat is één meer dan vorig jaar. Ook dat is een mooie opsteker", vond Sinnema. De Vlinderwerkgroep Friesland gebruikt alle gegevens die dit weekend in Friesland zijn verzameld voor een vlinderatlas die in 2020 verschijnt.