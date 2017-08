LIVE: Zeilt de SKS dit jaar verder zonder Jouster skûtsje?

Diskwalificatie van het skûtsje van Joure lijkt niet meer te voorkomen, nu schipper Dirk Jan Reijenga heeft gezegd dat hij het tuig van zijn skûtsje niet wil aanpassen. Het voldoet niet aan de originaliteitsregels, zegt voorzitter René Nagelhout van de SKS. Joure krijgt nog de kans om de zaak te herstellen.

Om 14:00 uur wordt het 10-minutenschot gegeven voor de tweede competitiewedstrijd van dit seizoen. Als Reijenga het skûtsje dan niet heeft aangepast, wordt hij gediskwalificeerd voor de rest van het kampioenschap. Het zou voor het eerst zijn dat er een skûtsje wordt gediskwalificeerd terwijl het kampioenschap nog aan de gang is.

Alle wedstrijden zijn bij Omrop Fryslân rechtstreeks te volgen. Beelden met livecommentaar van verslaggever Freark Wijma en oud-schipper Eelke Dijkstra zijn online te zien. En op radio en televisie doen Gjalt de Jong en Geartsje de Vries live verslag in het programma Sneon yn Fryslân.

In Fryslân Hjoed is er alle dagen een wedstrijdverslag te zien, en een nabeschouwing. Een lange compilatie van de wedstrijd wordt om 21:00 uur uitgezonden op TV.

Alles over het skûtsjesilen, zoals de livestream, uitslagen, en de skûtsjepool, is te vinden op onze speciale website: omropfryslan.nl/skutsjesilen. Dit alles is ook op de omropapp te vinden. Update dan wel eerst de app via playstore of appstore.