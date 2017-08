Halsstarrigheid Joure is splijtzwam in skûtsjevloot

'Veilig zeilen? Een gotspe!' Dat zegt skûtsjeschipper Douwe Visser van Sneek over het argument dat Joure gebruikt om de zeilval onregelementair hoog te hangen. Het lijkt er sterk op dat Joure gediskwalificeerd wordt, omdat ze het skûtsje niet willen aanpassen.

Schipper en bemanning hebben er lang over gesproken, maar ze willen hun koers niet wijzigen. De aanpassingen die de SKS wil, zijn niet veilig, zegt schipper Dirk Jan Reijenga van Joure. Douwe Visser van Sneek, nestor van de skûtsjevloot, denkt daar anders over. "Het is onzin. Dat zeggen ze gewoon om hun standpunt kracht bij te zetten. Net alsof we al 100 jaar onveilig zeilen."

Bij de eerste wedstrijd zaterdag in Grou kreeg het skûtsje van Joure 21 strafpunten. Het voldoet niet aan ze originaliteitsregels, zegt de SKS. Het gaat om het mastbeslag. Dat hangt te hoog. De SKS heeft aangekondigd dat Joure uitgesloten wordt van alle wedstrijden als ze maandag niets veranderd hebben.

"Als je niet aan de regels voldoet, dan zitten daar consequenties aan, " zegt Douwe Visser. "Je bent lid van een vereniging, en die heeft regels. Die hebben we met elkaar afgesproken." Joure had het op de ALV moeten aankaarten, zegt Visser. "Het heeft geen zin om het op deze manier te spelen."

Dat Joure nu aankoerst op een diskwalificatie, dat vindt Visser maar niets. "Het zou voor ons het mooiste zijn als Joure zijn verlies neemt, en de boel aanpast." Eerder zei schipper Gerhard Pietersma van Earnewâld ook al dat hij het jammer zou vinden als Joure gediskwalificeerd wordt. Hij zit in het SKS-bestuur als vertegenwoordiger van alle schippers en bemanningen.

Pietersma is het niet eens met de aanpak van Joure. Volgens hem waren er meerdere andere oplossingen geweest. "Iedereen moet zich aan de regels houden. Dat is de consequentie als je lid bent van een club."