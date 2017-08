Eigenaar Welgelegen: "Spijt dat ik het niet kon voorkomen"

Eigenaar René Posthuma van Pension Welgelegen in Berlikum is diep geraakt door de dodelijke steekpartij die daar zaterdagavond plaatsvond. Het spijt hem heel erg dat hij de steekpartij niet kon voorkomen. Dat schrijft Posthuma op zijn Facebookpagina. Bij de steekpartij zaterdag kwam een 43-jarige bewoner van het pension om het leven.

Een tweede bewoner, een man van 59 jaar, raakte gewond. De politie heeft een 56-jarige man aangehouden. Ook hij had een kamer in het pension. Bij een ruzie zaterdagavond begon hij plotseling met een mes om zich heen te steken. De aanleiding voor de ruzie is nog niet duidelijk.

In het pension in Berlikum worden dak- en thuislozen opgevangen. Eigenaar Posthuma zegt in zijn verklaring op Facebook dat alle mensen het recht hebben op een fatsoenlijk bestaan, wat hun afkomst ook is. Hij wil dan ook dat Welgelegen een veilige haven blijft voor mensen in nood.