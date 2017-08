Inbrekers bij Het Lichtpunt opgepakt

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag twee mannen van 31 en 39 jaar uit Woerden aangehouden voor een inbraak in kringloopwinkel Het Lichtpunt in Kollumerzwaag. Een omwonende werd om twee uur 's nachts wakker van geluiden. Toen hij op inspectie uitging, zag hij twee mannen bij de kringloopwinkel naar binnen sluipen. Hij waarschuwde de politie.

Toen de politie arriveerde, waren de inbrekers echter al weer verdwenen. Met hulp van een politiehond en een helikopter kon één van de mannen even later aangehouden worden. De andere verdachte kon de politie pakken bij de auto waarmee het duo wilde vluchten. Deze auto is in beslag genomen voor verder onderzoek. De mannen zitten nog vast.