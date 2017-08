Diverse inbraken bij sportclubs

Maandagochtend vroeg is er ingebroken in de kantine van een voetbalclub aan het Kalverdijkje in Leeuwarden. Een raam werd ingeslagen waarna de dief vluchtte met laden uit de kaassa. Ook is er flinke schade in de kantine. De politie zoekt getuigen die tussen 05.30 en 06.00 uur wat hebben gezien.

In Wergea sloeg een inbreker zijn slag bij een watersportvereniging aan de Narderbuorren. Daar werd gereedschap meegenomen, waaronder een boormachine. Ook aan de H.J. Kooistrawei in het dorp werd ingebroken in het materiaalhok van een sportclub. Hier werd eveneens gereedschap meegenomen.