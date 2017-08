SKS geeft Joure extra tijd voor aanpassingen

De SKS heeft het skûtsje van Joure drie opties gegeven voor de wedstrijd van maandag op De Veenhoop. Het skûtsje voldoet niet aan de originaliteitsregels.

De eerste optie is dat Joure het skûtsje maandag nog aanpast. De tweede is dat Joure niet meezeilt, en dan een dag de tijd neemt om te voldien aan de originaliteitsregels. In dat geval krijgt Joure 14 strafpunten. De derde optie is dat Joure niets verandert, en toch meezeilt. Dan wordt het skûtsje definitief gediskwalificeerd. Dat zegt voorzitter René Nagelhout van de SKS.

Schipper Dirk Jan Reijenga van het skûtsje van Joure heeft direct laten weten dat ze niet overstag gaan. Joure zeilt bij de Veenhoop dus precies zoals ze ook bij Grou hebben gezeild. Met een onreglementair mastbeslag.

Het skûtsje van joure kreeg na de wedstrijd van zaterdag al 21 strafpunten. Daarmee zijn ze zo goed als uitgeschakeld voor het kampioenschap. De zaak draait om de nieuwe zeilformule en het silhouet. Schipper Dirk jan reijenda van het skûtsje van Joure zegt dat hij daar niet op veilige wijze aan kan voldoen. De SKS heeft steeds gezegd dat Joure genoeg mogelijkheden heeft om er aan te voldoen.

“Joure kiest in deze kwestie volledig onterecht voor een ‘underdog-positie' zegt voorzitter Nagelhout in een persverplaring. "De SKS speelt geen spelletjes. Wij zeilen met de skûtsjes van onze voorvaderen en handelen conform onze regels en de geest van ons gedachtegoed."