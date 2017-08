Ineke Spitse: "Ik ben nog altijd onder de indruk"

Ineke Spitse, de moeder van Oranje-aanvoerdster Sherida Spitse, is diep onder de indruk van alle positieve reacties die het EK voetbal de afgelopen weken in Nederland en Friesland heeft losgemaakt. Zelf zat ze zondagmiddag in het stadion toen de Oranje Leeuwinnen historie schreven door de Europese titel te pakken. Dat lukte mede door een doelpunt van dochter Sherida, die met een vrije trap voor de derde treffer tekende.

Tot die tijd was het billenknijpen, geeft Ineke toe. "Het was hartstikke spannend natuurlijk", vertelt ze in het radioprogramma Fryslân fan 'e moarn. "Ze kwamen met 1-0 achter, dus we hoopten maar dat het goed zou komen. Om dan met 4-2 te winnen is natuurlijk geweldig. En dan scoort Sherida ook nog uit een vrije trap, super. De sfeer in het stadion was niet te beschrijven."

Na het laatste fluitsignaal konden vader en moeder Spitse maar moeilijk bij hun dochter komen om haar te feliciteren. Dat lukte later wel op een afterparty in een café in Enschede. Ook op veel andere plekken werd feest gevierd. "Maar liefst 4 miljoen mensen hebben thuis de finale gezien", vertelt Ineke trots. "Ongelooflijk. Ik vind dat prachtig voor die meiden en voor het vrouwenvoetbal in het algemeen."

Ineke is een dag na de finale nog altijd diep onder de indruk van de prestatie van het team van haar dochter. "Ze staan er gewoon en ze vechten voor elkaar. Ze hebben geen enkele wedstrijd verloren. Dat is echt fantastisch."