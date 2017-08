Eerste auto's kunnen om 09.30 uur door nieuwe aquaduct

De eerste auto's kunnen maandagochtend vanaf half tien door het nieuwe M.C. Escher aquaduct in Leeuwarden bij het Drachtsterplein rijden. Verkeer kan vanaf maandag de stad in via het aquaduct. Volgende week wordt de weg de stad uit aangepakt. Fietsers en wandelaars moeten wachten tot eind augustus voordat zij het aquaduct kunnen gebruiken. Voor de omwonenden is de overlast daarna nog niet helemaal voorbij, want de aannemer heeft dan nog zo'n acht weken werk om de Drachtsterbrug te slopen. Ook hier moeten nieuwe damwanden worden geplaatst.

De werkzaamheden die nodig waren voor de aanleg van het aquaduct onder het Van Harinxmakanaal door liepen bijna twee jaar vertraging op door allerlei tegenslagen tijdens het werk. Zo kwam de aannemer bij het inschuiven van de damwanden dikke stenen tegen en was de ondergrond veel harder dan verwacht.