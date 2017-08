Leeuwarder gepakt na auto-ongeluk in Leeuwarden

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 37-jarige man uit Leeuwarden aangehouden nadat hij met z'n auto over de kop was gevlogen op de Harlingerstraatweg in Leeuwarden. Zijn auto werd vannacht om één uur aangetroffen op de Harlingerstraatweg. De wagen lag op de kop tussen twee zandbulten aan het einde van de weg, die niet meer gebruikt wordt. In en bij de auto werd niemand gevonden.

Meerder hulpdiensten werden opgeroepen om de bestuurder en mogelijk andere inzittenden te vinden. Dat lukte echter niet, maar om half twee kon de politie de Leeuwarder bestuurder toch aanhouden. Uit een blaastest bleek dat de man te veel gedronken had.