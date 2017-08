Grote zoekactie na auto-ongeluk in Leeuwarden

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in Leeuwarden met meerdere hulpdiensten ruim een uur gezocht naar de bestuurder van een auto die betrokken was bij een ongeluk. De auto werd 's nacht rond één uur aangetroffen op de Harlingerstraatweg. Hij lag op de kop tussen twee zandbulten aan het einde van de weg, die niet meer in gebruik is.

In en bij de auto werd niemand aangetroffen. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen. De politie heeft gezocht naar de bestuurder en mogelijke andere inzittenden, maar kon niemand vinden. Hoe de auto op de kop op de weg terecht is gekomen, is onbekend.