Geen extra parkeerruimte Psy-Fi, vergunning afgekeurd

Bezoekers van het Psy-Fi festival in het Groene Stergebied bij Leeuwarden kunnen over anderhalve week niet parkeren in de weilanden in de omgeving van het festivalterrein. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft namelijk de omgevingsvergunning voor extra parkeergelegenheid, die de organisatie van Psy-Fi hiervoor had aangevraagd, afgekeurd. Festivalgangers moeten nu in Leeuwarden of aan de rand van de stad parkeren, als ze naar het festival willen.

De gemeente heeft de vergunning afgekeurd, omdat volgens haar de ruimtelijke effecten van het festival op de omgeving al groot zijn. Ook zijn de weilanden aangewezen als gebied voor weidevogels, en zouden omwonenden teveel last hebben van de parkerende festivalbezoekers.